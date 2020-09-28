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Everton'dan Cenk Tosun'a kötü haber geldi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.09.2020 21:20 | Son Güncelleme

Everton'da Cenk Tosun için karar verildi. Ancelotti, takımda kalmak isteyen milli forveti kadroda düşünmediğini söyledi.

Everton'dan Cenk Tosun'a kötü haber geldi!

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıran Cenk Tosun, Everton'daki geleceği netleşiyor.

Liverpool şehri ekibinde, Calvert-Lewin, Richarlison ve Moise Kean performanslarıyla Everton'un hücum hattında öne çıkan isimler oldular.

GALATASARAY VE AL-GHARAFA'YI REDDETTİ

Geçen sezon transfer döneminde Galatasaray ve Al-Gharafa'nın teklilerini reddeden ve Everton'da kalmak isteyen milli forvet, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle de anılıyor.

İngiliz basınında yer alan son haberlere göre Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'u kadroda istemiyor ve henüz sakatlıktan tam olarak dönüş yapamayan oyuncunun gönderilmesini bekliyor.

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