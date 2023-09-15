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Everton'ın ABD'lilere satışı konusunda anlaşma sağlandı!

15.09.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, kulüpteki yüzde 94'lük hissesini ABD merkezli yatırım fonu "777 Partners"a satma konusunda anlaşmaya vardı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İran asıllı İngiliz iş insanı Moshiri ile 777 Partners arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Hisse satışı işlemlerinin, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Futbol Federasyonunun onayının ardından yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Satışın gerçekleşmesinin ardından İngiltere Premier Lig'de yer alan 20 takımın yarısının sahibi, ABD merkezli şirketler olacak. 777 Partners ise Genoa, Hertha Berlin, Sevilla, Vasco de Gama, Standard Liege, Red Star ve Melbourne Victory'nin ardından sekizinci kulübüne sahip olacak.

Everton'ın hissedarları arasında 2016'da giren Moshiri, 2018'de ise hisselerin yüzde 94'üne sahip olarak kulübün sahibi konumuna gelmişti.

Lige iyi başlayamayan Everton, 4 hafta sonunda 1 puanla 18. sırada yer alıyor.

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