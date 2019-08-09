SPOR

Everton, Iwobi ile anlaşma sağladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.08.2019 07:30 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Arsenal'dan Nijeryalı hücum oyuncusu Alex Iwobi'yi kadrosuna dahil etti.

Everton, Iwobi ile anlaşma sağladı

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Arsenal'dan Nijeryalı hücum oyuncusu Alex Iwobi'yi kadrosuna dahil etti. Everton Kulübü, transferin son gününde anlaşma sağlanan 23 yaşındaki Iwobi'nin Haziran 2024'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığını duyurdu.

İngiltere basını, Iwobi transferinin 28 milyon sterline gerçekleştiğini ve bu bedelin bonuslarla 34 milyon sterline çıkabileceğini ileri sürdü. Arsenal altyapısından yetişen Iwobi, geçen sezon takımıyla 51 maça çıktı ve 6 gol buldu.

PARTNERTürkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Praet'i Leicester kaptıPraet'i Leicester kaptı
Chelsea'den Arsenal'a gittiChelsea'den Arsenal'a gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
everton arsenal Alex Iwobi İngiltere

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

Bomba transfer resmen açıklandı

Bomba transfer resmen açıklandı

Yeni Malatyaspor turu zora soktu

Yeni Malatyaspor turu zora soktu

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş

Rodrigues'ten olay hareket!

Rodrigues'ten olay hareket!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Everton, Iwobi ile anlaşma sağladı

Everton, Iwobi ile anlaşma sağladı

Dennis Praet, Leicester City'de

Praet'i Leicester kaptı

David Luiz, Arsenal'a transfer oldu

Chelsea'den Arsenal'a gitti

Manchester City, Scott Carson'ı kiraladı

Süper Lig'in eski yıldızı City'de

Andy Carroll, Newcastle United'a geri döndü

Andy Carroll, Newcastle döndü

Tottenham, Giovani Lo Celso'yu kiraladı

Tottenham'dan çifte transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.