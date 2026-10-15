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Fenerbahçe'de olay yaratan kare! Maç öncesi yayına yansımıştı: Taraftar isyan etti

Fenerbahçe’nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0’lık ağır yenilginin ardından maç öncesinde yaşanan bir görüşme gündeme geldi. Kadroda yer almayan Marco Asensio ile Oğuz Çetin arasındaki konuşmada dikkat çeken bir detay ortaya çıkarken, İspanyol yıldızın üzgün hali merak uyandırdı.

Fenerbahçe'de olay yaratan kare! Maç öncesi yayına yansımıştı: Taraftar isyan etti
Cevdet Berker İşleyen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde maç öncesinde yaşanan bir gelişme de gündeme geldi. Kadroda bulunmayan Marco Asensio ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin arasında geçen görüşme dikkat çekti.

ASENSIO KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe de olay yaratan kare! Maç öncesi yayına yansımıştı: Taraftar isyan etti 1

Aston Villa mücadelesi için Fenerbahçe kafilesiyle birlikte İngiltere'ye giden Marco Asensio, karşılaşmanın maç kadrosuna dahil edilmedi. İspanyol futbolcunun kadroda bulunmaması dikkat çekerken maç öncesinde yaşanan bir diyalog da gündem oldu.

O KARE ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe de olay yaratan kare! Maç öncesi yayına yansımıştı: Taraftar isyan etti 2

Karşılaşma öncesinde ortaya çıkan görüntülerde Asensio'nun, takım otobüsüne binmeden önce Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile konuştuğu görüldü. Görüşme sırasında Çetin'in İspanyol futbolcunun ayağını işaret etmesi dikkat çekti.

İkili arasındaki konuşma esnasında Asensio'nun moralinin bozulduğu ve üzgün bir görüntüyle takım otobüsüne bindiği gözlendi. Görüşmenin ardından Fenerbahçe kafilesi, Aston Villa maçının oynanacağı Villa Park'a doğru hareket etti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BİLİNMİYOR

Fenerbahçe de olay yaratan kare! Maç öncesi yayına yansımıştı: Taraftar isyan etti 3

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, Oğuz Çetin ile Marco Asensio arasında neler konuşulduğuna ilişkin merak uyandırdı. Ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili kulüpten veya taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio Aston Villa fenerbahçe şampiyonlar ligi Oğuz Çetin
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