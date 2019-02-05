SPOR

Everton taraftarından Cenk Tosun'a tepki: Problemlerden biri sensin

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.02.2019 21:17 | Son Güncelleme

Premier Lig'de kötü sonuçlar alan Everton'da taraftarlar milli futbolcumuz Cenk Tosun'a tepki gösterdi. Cenk Tosun'un 'takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor' sözlerine "Everton'da bir sürü problem var. Cenk Tosun, o problemlerden bir tanesi" yorumu yapıldı.

Everton taraftarından Cenk Tosun'a tepki: Problemlerden biri sensin

Premier Lig'de oynadığı son 9 maçta aldığı 6 mağlubiyetle formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklama ile taraftarın tepkisini çekti.

Cenk Tosun, yaptığı açıklamada ''Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor. Daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız'' sözlerini kullandı.

Cenk'in açıklamasından sonra Everton taraftarı, Twitter'da 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren paylaşımlarda bulundu.

''CENK TOSUN, PROBLEMLERDEN BİR TANESİ''
İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti;

  • Cenk'e bir haberim var. Biz gelişmiyoruz, hatta her zamankinden daha kötüyüz.

  • Everton'da bir sürü problem var. Tosun, o problemlerden bir tanesi...

  • Cenk, daha akıllı oynayıp duran toplara çalışmalıyız demiş! Bir de her gün gelişiyoruz demiş! Şaka yapıyor olmalı.
    Gittikçe kötüye gidiyoruz Cenk, Avrupa'ya gitme şansımız neredeyse kalmadı.


PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Liverpool fırsatı kaçırdıLiverpool fırsatı kaçırdı
Arsenal'den Mesut kararıArsenal'den Mesut kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
everton cenk tosun

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor

Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor

Amatör ligden Beşiktaş'a transfer oldu

Amatör ligden Beşiktaş'a transfer oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Cenk Tosun takım değiştirebilir

Cenk Tosun takım değiştirebilir

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Mesut için hocasından flaş sözler

Mesut için hocasından flaş sözler

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Everton taraftarından Cenk Tosun'a tepki: Problemlerden biri sensin

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Liverpool puan farkını açma şansını kaçırdı

Liverpool fırsatı kaçırdı

Arsenal'de Mesut Özil satılacak

Arsenal'den Mesut kararı

Manchester City 3 - 1 Arsenal (Premier Lig)

City Arsenal'i Agüero ile yıktı!

Leicester City 0 - 1 Manchester United (Premier Lig)

ManU'nun durmaya niyeti yok!

Everton 1 - 3 Wolverhampton

Cenk'in asisti Everton'a yetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.