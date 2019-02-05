Everton taraftarından Cenk Tosun'a tepki: Problemlerden biri sensin

Premier Lig'de oynadığı son 9 maçta aldığı 6 mağlubiyetle formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklama ile taraftarın tepkisini çekti.
Cenk Tosun, yaptığı açıklamada ''Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Takım halinde gelişiyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor. Daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız'' sözlerini kullandı.
Cenk'in açıklamasından sonra Everton taraftarı, Twitter'da 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren paylaşımlarda bulundu.
''CENK TOSUN, PROBLEMLERDEN BİR TANESİ''
İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti;
Cenk'e bir haberim var. Biz gelişmiyoruz, hatta her zamankinden daha kötüyüz.
Everton'da bir sürü problem var. Tosun, o problemlerden bir tanesi...
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