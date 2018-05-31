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Everton teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getirdi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.05.2018 17:52 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Sam Allardyce ile yolları ayıran Everton'da yeni teknik direktör belli oldu. Everton'da göreve Portekizli teknik adam Marco Silva getirildi.

Everton teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getirdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, teknik direktör Marco Silva ile anlaştı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiliz ekibi, Sam Allardyce ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine 40 yaşındaki Silva'yı getirdiğini duyurdu.

Silva, kariyerinde Estoril, Sporting Lizbon ve Olympiakos'un ardından İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.

Everton, geçen sezon ligi 49 puanla 8. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
everton Marco Silva

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