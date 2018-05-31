Everton teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getirdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, teknik direktör Marco Silva ile anlaştı.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiliz ekibi, Sam Allardyce ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine 40 yaşındaki Silva'yı getirdiğini duyurdu.
Silva, kariyerinde Estoril, Sporting Lizbon ve Olympiakos'un ardından İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.
Everton, geçen sezon ligi 49 puanla 8. sırada tamamladı.
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