Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

Takımın başına bu sezon geçen Marco Silva, "Cenk Tosun ceza alanı içinde harika bir futbolcu. Hem sağ, hem sol ayağıyla gol atma yeteneği çok önemli. Oyundaki diğer alanlarda da kendini geliştirdi. Ne istediğimi daha iyi anlamaya başladı, oyununu geliştiriyor. Bir forvet için gol atmak her şeyi değiştirir" sözlerini kullandı.
Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan 22.5 milyon euroya Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de 14 maçta forma giyip 5 gol kaydetmişti ve futboluyla beğeni toplamıştı.
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