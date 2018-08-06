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Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.08.2018 21:01 | Son Güncelleme

Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni teknik direktör Marco Silva'nın gözüne girdi. Marco Silva, Cenk için "Cenk Tosun ceza alanı içinde harika bir futbolcu" dedi.

Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

Takımın başına bu sezon geçen Marco Silva, "Cenk Tosun ceza alanı içinde harika bir futbolcu. Hem sağ, hem sol ayağıyla gol atma yeteneği çok önemli. Oyundaki diğer alanlarda da kendini geliştirdi. Ne istediğimi daha iyi anlamaya başladı, oyununu geliştiriyor. Bir forvet için gol atmak her şeyi değiştirir" sözlerini kullandı.

Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan 22.5 milyon euroya Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de 14 maçta forma giyip 5 gol kaydetmişti ve futboluyla beğeni toplamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Marco Silva everton

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir ardaya bak birde cenke heyy Arda neymiş efendim benim gibisi 100 yılda bir gelirmiş peh peh :)
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