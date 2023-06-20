Evi polikliniğe çeviren sahte dişçi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesinde yabancı uyruklu F.H.’nin oturmak için kiraladığı evde ruhsatsız diş polikliniği oluşturduğunu tespit etti. Bunun üzerine polisle birlikte belirlenen adrese operasyon düzenleyen sağlık ekipleri, şahsın ikametini diş muayenehaneye çevirdiği, diş hekimi tarafından yapılması gereken diş çekimi, dolgusu, kanal tedavisi gibi sağlık hizmetlerini kaçak olarak verdiği belirlendi.

Ekipler cihazlara el koyup, adresi mühürlerken, şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı.

