YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Evi polikliniğe çeviren sahte dişçi yakalandı

Evi polikliniğe çeviren sahte dişçi yakalandı

20.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kiralık tutuğu evi diş polikliniğe çeviren bir kişi, düzenlenen operasyon yakalandı. Kaçak muayene mühürlenirken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesinde yabancı uyruklu F.H.’nin oturmak için kiraladığı evde ruhsatsız diş polikliniği oluşturduğunu tespit etti. Bunun üzerine polisle birlikte belirlenen adrese operasyon düzenleyen sağlık ekipleri, şahsın ikametini diş muayenehaneye çevirdiği, diş hekimi tarafından yapılması gereken diş çekimi, dolgusu, kanal tedavisi gibi sağlık hizmetlerini kaçak olarak verdiği belirlendi.

Ekipler cihazlara el koyup, adresi mühürlerken, şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralıMersin’de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Milli ve yerli tohumlar "tarla günü"nde görücüye çıktıMilli ve yerli tohumlar "tarla günü"nde görücüye çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:10
Yatsı
21:48

Mersin Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

Aydincik eczanesi
Aydincik
Demir eczanesi
Toroslar
Çelik eczanesi
Tarsus
Silahtaroglu eczanesi
Yenisehir
Çağdaş eczanesi
Silifke
Zeynep eczanesi
Toroslar
Deniz eczanesi
Erdemli
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.