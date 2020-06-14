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Evi yanan aileye ilk destek devletten

ARDAHAN HABERLERİ  | 14.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Ardahan Çıldır ilçesine bağlı Kenardere köyünde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen aileye ilk destek devletten geldi.Kenardere köyü halkından Özgür Yıldırım’a ait ev elektrik kaçağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale gelmişti.

Evi yanan aileye ilk destek devletten

Ardahan Çıldır ilçesine bağlı Kenardere köyünde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen aileye ilk destek devletten geldi.
Kenardere köyü halkından Özgür Yıldırım’a ait ev elektrik kaçağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale gelmişti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ardahan Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı evi yanan vatandaşa maddi destekte bulundu. Ardahan Valiliği tarafından görevlendirilen Ardahan AFAD Ekipleri 10 bin lira para desteğinde bulunurken, yine Çıldır Kaymakamlığı da 10 bin lira nakit desteğinin yanı sıra mağdur aileye yiyecek ve giyecek yardımında bulundu.
Evleri yandıktan sonra devletin desteğini yanlarında hissetmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Özgür Yıldırım, Ardahan Valiliği ve Çıldır Kaymakamlığına çok teşekkür ederken, hayırseverlerin de bu zor günlerde kendisinin ve ailesinin yanında olmasını arzuladığını sözlerine ekledi.

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