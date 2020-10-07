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Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

MUĞLA HABERLERİ  | 07.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Algı Mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında eski ahşap çatılı bina tamamen yandı.

Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Mehmet ve Düriye Şahin çiftinin evinin bitişiğindeki mutfak bölümü dışında üç oda ve içindeki beyaz eşyalar ile birlikte tüm giyim eşyaları da yandı. Ahşap çatılı evin yanmasının ardından akrabalarında kalan yaşlı çift için Mahalle Muhtarı Abdülkadir Bulut Kaymakamlık, Menteşe Belediyesi ve AFAD ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, evi yanan vatandaş için Kaymakamlık, AFAD ve Menteşe Belediyesi olarak gerekli nakdi ve malzeme yardımı yapılacağını belirtirken, “Algı Mahallemizdeki Mehmet Şahin isimli vatandaşımız için gerekli adımları attık. En kısa zamanda Kaymakamlık, Belediye ve AFAD olarak evinin tadilatı yapılarak kış ayları gelmeden yanan evin tadilatı yapılması ve kış aylarını evinde geçmesi için çalışıyoruz” dedi.

'CUMAYA GİDECEK ELBİSEM KALMADI'

Yangında tüm giyim eşyalarının yandığını belirten Mehmet Şahin, “Giyim eşyalarımın hepsi yanmış. 6 takım elbisem vardı hepsi yandı. Cuma’ya gidecek temiz elbisem kalmadı. Çamaşır makinesi, fırınım vardı, tüplerim vardı bunların hepsi gitti. Yorgan, yastık, koltuklar hepsi yandı. Sadece üzerimizdeki elbiseler kaldı. Menteşe Belediyemizden tuğla istiyorum. Evimizin 2 metresi hazine arazisi görünüyor. Bunu da 2 metre içeriye çektirmek istiyorum. Bunun yanında evin çatısı için çimento, demir ve ahşap keresteye ihtiyacım var” dedi.

(İHA)

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