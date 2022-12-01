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Evi yanan yaşlı kadına belediyeden yardım eli uzandı

01.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediyesi’nden Pelitözü Mahallesi’nde evi yanan yaşlı kadına yardım eli uzandı.

Evi yanan yaşlı kadına belediyeden yardım eli uzandı

Geçtiğimiz gün evinde çıkan yangınla evi yanan ve koyunları telef olan kadına, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yardım yapıldı. Evin ve yanındaki ahır ile samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrasında yaşlı kadını ziyaret eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mobilya, beyaz eşya, soba ve giyim kuşam eşyasından oluşan malzemeleri hane sakinlerine teslim etti.

Aileye yardım için belediye başkanlığına başvuru yapılabilir
Gerekli kurulum ve tamirat çalışmalarını da yerine getiren Sosyal Destek Hizmetleri görevlileri, bundan sonra ihtiyaç duyulan konularda da gerekli yardımın yapılacağı bilgisini verdi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri, aile üyelerine yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşların Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabileceklerini aktardı. Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın ve ev sakinleri de yapılan yardımdan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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