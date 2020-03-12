YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.03.2020 08:07 | Son Güncelleme

IHAAW080056-ASA/12-03-2020 - Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu (Fotoğraflı) Selçuk Kaya BAYBURT (İHA) - Bayburt’ta iki katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, Bayburt merkez Uzungazi Mahallesinde meydana geldi. Başkan Pekmezci geçmiş olsun dileklerinde bulundu Yangın ihbarı ile birlikte olay yerine giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çalışmaları yerinde inceledi. (SK-SK) 12.03.2020 08:02:55 TSI NNNN

IHAAW080056-ASA/12-03-2020

- Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

(Fotoğraflı)

Selçuk Kaya
BAYBURT (İHA) - Bayburt’ta iki katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay, Bayburt merkez Uzungazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Baki Şimşek’e ait olan iki katlı evin çatı kısmında öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi in ekipler inceleme başlattı.

Başkan Pekmezci geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Yangın ihbarı ile birlikte olay yerine giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çalışmaları yerinde inceledi. İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürmesinin ardından Başkan Pekmezci ev sahibi Baki Şimşek’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını kaydeden Başkan Pekmezci, evin çatı kısmında maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.
(SK-SK)

12.03.2020 08:02:55 TSI
NNNN

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:08
Sabah
06:31
Öğle
12:37
İkindi
15:55
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Erzincan Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Özkaya Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

Erzincan’da Obezite Merkezi hizmete girdi

Erzincan’da Obezite Merkezi hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.