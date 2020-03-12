IHAAW080056-ASA/12-03-2020

- Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

(Fotoğraflı)

Selçuk Kaya

BAYBURT (İHA) - Bayburt’ta iki katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Bayburt merkez Uzungazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Baki Şimşek’e ait olan iki katlı evin çatı kısmında öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi in ekipler inceleme başlattı.

Başkan Pekmezci geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Yangın ihbarı ile birlikte olay yerine giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çalışmaları yerinde inceledi. İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürmesinin ardından Başkan Pekmezci ev sahibi Baki Şimşek’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını kaydeden Başkan Pekmezci, evin çatı kısmında maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

(SK-SK)

12.03.2020 08:02:55 TSI

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