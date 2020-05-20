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Evinde bulaşık makinesi olan herkesin bunlara dikkat etmesi gerekiyor! Makine temizliği...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bulaşık makineleri eskiden bir lükstü. Ama günümüzde hem sudan hem de zamandan tasarruf ettirmesi nedeniyle evlerimizin vazgeçilmez eşyası oldu. Ancak makineyi doğru kullanmak, hem ömrünü uzatıyor hem de yüksek fayda sağlamamızı sağlıyor. Pratik bilgiler sayesinde bulaşık makinenizi verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Evinde bulaşık makinesi olan herkesin bunlara dikkat etmesi gerekiyor! Makine temizliği...

Bulaşık makineleri, mutfaktaki yükümüzü hafifletir, sudan ve enerjiden tasarruf yapmamızı sağlar. Hepimiz bu makinelerin büyük kolaylık olduğunu kabul ediyoruz. Fakat genellikle makinelerimizi sadece bilindik yöntemlerle kullanıyoruz. Bu da etkin kullanımın önüne geçiyor. Öğreneceğimiz pratik bilgiler ile bulaşık makinemizden maksimum verimi elde etmemiz son derece kolay.

MAKİNEYİ ÇOK DOLDURMAYIN

Her öğünden sonra yediğimizi ve içtiğimizi bulaşık makinesine dizmemiz güzel bir alışkanlıktır. Ancak makinenin daha sağlıklı bir şekilde yıkama yapabilmesi için çok fazla doldurulmaması gerekiyor. Kısacası her noktayı doldurup, makinenizin kapağını zorla kapatıyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir.

TASARRUF İÇİN YATMADAN ÖNCE ÇALIŞTIRIN

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Bulaşık makineniz az ses ile çalışıp, komşularınızı rahatsız etmiyorsa mutlaka gece yatmadan önce çalıştırın. Bunun temel sebebi ise elektrikten tasarruftur. Elektronik tasarruflu sayaçlar sayesinde geceleri belli saatler arasında elektrik ücretleri gayet makul seviyelere inebiliyor. Bu sayede makinenizi kullanırken faturanızı en alt seviyede tutun.

ÇATAL VE KAŞIKLARI DİZERKEN DİKKAT EDİN

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Kirlenen çatal ve kaşıkları hemen bulaşık makinesinin ilgili tarafında biriktirmeye başlarız ve makine dolduğunda ise direkt yıkama tuşuna basarız. Ama burada göz ardı ettiğimiz bir durum var. Çatal ve kaşıklar birbirine geçecek şekilde dizildiğinde makinenin bulaşıklara ulaştırmaya çalıştığı deterjanlar, yeterli seviyede ulaşamayabiliyor. Hal böyle olunca istenilen ölçüde yıkama olmuyor. Makineyi çalıştırmadan önce kaşık ve çatalların mutlaka birbirinin içine geçmemiş olmasına dikkat edin. İç içe geçenleri düzenleyin.

BULAŞIKLARINIZI DAHA İYİ TEMİZLEMEK İÇİN DOĞAL ÇÖZÜM: LİMON

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Bulaşıklarınızı yıkamak için makinenin tuşuna basmadan önce için limon koyarak tabakların, çatalların ve kaşıkların daha iyi yıkandığını göreceksiniz. Limonun içeriğinde barındırdığı asidik yapısı, zorlu kirleri anında çıkarıyor. Bir türlü çıkaramadığınız inatçı lekelerin çıktığını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız.

MAKİNE TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİN

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Bulaşıklarınızın daha steril bir ortamda yıkanması, sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Ancak zamanla makinelerimizin belirli parçalarında pek çok bulaşık artığı birikir. Bu nedenle bulaşık makinesini belirli periyotlarda makine temizleyici deterjanlar kullanarak boş çalıştırmak, ileride bulaşıklarınızın daha iyi ve temiz bir ortamda yıkanmasını sağlayacaktır. Deterjan kullanmak istemiyorsanız karbonat, limon tuzu gibi doğal temizleyicilere de yönelebilirsiniz.


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