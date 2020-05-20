Evinde bulaşık makinesi olan herkesin bunlara dikkat etmesi gerekiyor! Makine temizliği...

Bulaşık makineleri, mutfaktaki yükümüzü hafifletir, sudan ve enerjiden tasarruf yapmamızı sağlar. Hepimiz bu makinelerin büyük kolaylık olduğunu kabul ediyoruz. Fakat genellikle makinelerimizi sadece bilindik yöntemlerle kullanıyoruz. Bu da etkin kullanımın önüne geçiyor. Öğreneceğimiz pratik bilgiler ile bulaşık makinemizden maksimum verimi elde etmemiz son derece kolay.

MAKİNEYİ ÇOK DOLDURMAYIN

Her öğünden sonra yediğimizi ve içtiğimizi bulaşık makinesine dizmemiz güzel bir alışkanlıktır. Ancak makinenin daha sağlıklı bir şekilde yıkama yapabilmesi için çok fazla doldurulmaması gerekiyor. Kısacası her noktayı doldurup, makinenizin kapağını zorla kapatıyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir.

TASARRUF İÇİN YATMADAN ÖNCE ÇALIŞTIRIN

Bulaşık makineniz az ses ile çalışıp, komşularınızı rahatsız etmiyorsa mutlaka gece yatmadan önce çalıştırın. Bunun temel sebebi ise elektrikten tasarruftur. Elektronik tasarruflu sayaçlar sayesinde geceleri belli saatler arasında elektrik ücretleri gayet makul seviyelere inebiliyor. Bu sayede makinenizi kullanırken faturanızı en alt seviyede tutun.