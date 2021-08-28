YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

28.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen 85 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Susuz köyünde yalnız yaşayan Saniye Akyıldız'a ait 2 katlı ahşap evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden köy sakinleri, yangına müdahale ederken itfaiyeden de yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce müdahale edilen yangın söndürülemeyince ahşap ev, yangının diğer evlere sıçramaması için iş makineleriyle yıkıldı.

Bu arada yanan evini söndürmek isteyen Akyıldız, dumandan etkilendi.

Akyıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Bolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden olduBolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden oldu
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:00
İkindi
16:42
Akşam
19:40
Yatsı
21:05

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cumartesi

Nane Limon Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Gerede Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.