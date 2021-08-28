Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen 85 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Susuz köyünde yalnız yaşayan Saniye Akyıldız'a ait 2 katlı ahşap evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden köy sakinleri, yangına müdahale ederken itfaiyeden de yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce müdahale edilen yangın söndürülemeyince ahşap ev, yangının diğer evlere sıçramaması için iş makineleriyle yıkıldı.

Bu arada yanan evini söndürmek isteyen Akyıldız, dumandan etkilendi.

Akyıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesine kaldırdı.

