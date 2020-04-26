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  4. Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi

Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi

SİVAS HABERLERİ  | 26.04.2020 19:17 | Son Güncelleme

Sivas’ta 74 yaşındaki yaşlı kadının meyve fidanı isteğini vefa sosyal destek grubu giderdi.

Sivas’ta 74 yaşındaki yaşlı kadının meyve fidanı isteğini vefa sosyal destek grubu giderdi. Eline küreği alan görevli, fidanı yaşlı kadının bahçesine dikti.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaları sınırlandırılmıştı. Kent merkezi Fatih Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Necmiye Yıldız, Vefa Sosyal Destek grubundan bahçesine dikmek için meyve fidanı istedi.
Meyve fidanın alan ekipler, fidanı yaşlı kadının evine götürerek bahçesine dikti.
Yaşlı kadın fidanını diken ekiplere teşekkür etti.

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