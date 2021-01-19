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Evine kurduğu uyuşturucu tarlasını güneş panelleriyle ısıtmış

19.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta polisin şüpheli bir eve düzenlediği operasyonda, güneş panelleriyle ısıtılan uyuşturucu tarlası ortaya çıkartıldı.

Uşak’ta polisin şüpheli bir eve düzenlediği operasyonda, güneş panelleriyle ısıtılan uyuşturucu tarlası ortaya çıkartıldı. 93 kök skunk bitkisi, 520 gram kurutulmuş skunk ve aparatlarla suç üstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şahsın evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgilerine ulaştı. Şahsın, Aybey Mahallesi’ndeki evine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Eve giren ekipler, karşılarında gördükleri manzaraya inanamadı. Şüpheli şahıs V.D., evin duvarlarını alüminyum folyo ile kaplayarak evi adeta uyuşturucu madde yetiştirmek için kullandığı gözlemlendi. Ayrıca evin odalarını uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanan V.D., ağaçların büyümesi için de ayrı bir düzenek kurduğu gözlemlendi .Evin büyük bir bölümünü uyuşturucu imalatı için kullanan şüpheli V.D., ekipler tarafından gözaltına alındı.
Ekipler düzenlenen operasyonla birlikte; esrardan 20 kat daha etkili olduğu bilinen 93 kök skunk, 520 gram kurutulmuş skunk, skunk bitkisini büyütmede kullanılan 3 adet güneş paneli ve 2 projektörle birlikte 44 uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.

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