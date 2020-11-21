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Evini icradan satın alan adamı tüfekle vurdu

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.11.2020 15:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen olayda icradan satılan evini satın alan şahsı av tüfeği ile vurarak yaraladı.Manyas’ın Kızıksa Mahallesi’nde meydana olayda Kızıksa beldesinin son Belediye Başkanı Y.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen olayda icradan satılan evini satın alan şahsı av tüfeği ile vurarak yaraladı.
Manyas’ın Kızıksa Mahallesi’nde meydana olayda Kızıksa beldesinin son Belediye Başkanı Y. Z. iddialara göre icradaki evini satın alan Y. N isimli şahsı av tüfeğiyle sağ dizkapağından yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Artvin-Ardanuç nüfusuna kayıtlı Y.N. Kızıksa eski Belediye Başkanı Y.Z.’nin icradaki evini satın aldı. Bu sebeple Y.Z ’nin av tüfeğiyle Y.N isimli şahsı tüfekle ayağından yaraladığını ifadesinde belirttiği iddia ediliyor. Yaralı Y. N’nin Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, Y.Z ’nin ise Jandarma tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

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