YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı

Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı

09.08.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki evinde, ücret karşılığı kurusıkı silahların namlusunu açtığı ve bu işin ticaretini yaptığı belirlenen şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı

Adrese düzenlenen operasyonda, namlu açmada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden S.K. adlı bir kişinin evinde, ücret karşılığı kurusıkı silahların namlusunu açtığı ve bu işin ticaretini yaptığını belirledi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 tabanca gövdesi, 12 adet fişek, tabanca namlusu yapılacak metal borular, 28 adet tabanca icra yayı ve namlu yayı, çok sayıda namlu açımında kullanılan malzeme, 105 adet şarjör yayı ve 20 adet kabze ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar’da1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ortahisar’da
Baraj altında kalacak Savran köyü sakinleri bölünmek istemiyorBaraj altında kalacak Savran köyü sakinleri bölünmek istemiyor
Genç doktor sevenlerini üzdüGenç doktor sevenlerini üzdü
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 9 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:22
İkindi
17:10
Akşam
20:21
Yatsı
21:49

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Çarşamba

Damla eczanesi
Gaziemir
Sanat eczanesi
Urla
Akman eczanesi
Menemen
Umut eczanesi
Karabaglar
Ümit eczanesi
Bornova
Bahar eczanesi
Aliaga
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içinde hastanelik oldu

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.