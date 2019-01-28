Evinin anahtarını içerde unutunca çocuğunu pencereden sarkıttı

Hayati tehlike yaşayan çocuğun çığlıkları mahalleyi inletince bir komşu görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada görüntülerden dehşete kapılanlar durumu savcılığa bildirdi. Polis çocuğunu pencereden sarkıtarak hayatını tehlikeye atan anneyi gözaltına aldı.
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