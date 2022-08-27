Evinin arka bahçesinden 82 metrelik dev dinozor iskeleti çıktı! “Şimdiye kadarki en büyüklerinden biri”

Portekiz’in Pombal kentinde evinin arka bahçesinde inşaat yapmak isteyen bir adam bilim dünyasını harekete geçirecek bir keşfe imza attı. Bilim insanları ismi açıklanmayan adamın arka bahçesinde tüm dinozor ırkının en büyüğü olarak tahmin edilen sauropod dinozorunun omurga ve kaburga kısmına ait kemiklerini ortaya çıkarttı.

BİLİM DÜNYASINI HEYECANLANDIRDI

Lizbon Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Elisabete Malafaia, "Böyle bir hayvanın tüm kaburgalarını bu pozisyonda, orijinal anatomik konumlarını koruyarak bulmak olağan değildir" dedi. Uluslararası araştırma ekibi, dinozorun büyük olasılıkla kalıntıların bulunduğu konumda öldüğünü söyledi.



