Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Evinin arka bahçesinden 82 metrelik dev dinozor iskeleti çıktı! “Şimdiye kadarki en büyüklerinden biri”

Evinin arka bahçesinden 82 metrelik dev dinozor iskeleti çıktı! “Şimdiye kadarki en büyüklerinden biri”

27.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz'in Pombal kentinde bir sauropod dinozorunun fosilleşmiş iskeletine ait kalıntılar bulundu. Şu anda ülkedeki paleontologlar tarafından incelenen kalıntılara göre dinozorun 150 milyon yaşında ve 82 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.

Evinin arka bahçesinden 82 metrelik dev dinozor iskeleti çıktı! “Şimdiye kadarki en büyüklerinden biri”

Portekiz’in Pombal kentinde evinin arka bahçesinde inşaat yapmak isteyen bir adam bilim dünyasını harekete geçirecek bir keşfe imza attı. Bilim insanları ismi açıklanmayan adamın arka bahçesinde tüm dinozor ırkının en büyüğü olarak tahmin edilen sauropod dinozorunun omurga ve kaburga kısmına ait kemiklerini ortaya çıkarttı.

Tavuğu servet yumurtladı! Kümese girdiğinde gözlerine inanamadıTavuğu servet yumurtladı! Kümese girdiğinde gözlerine inanamadı

BİLİM DÜNYASINI HEYECANLANDIRDI

1

Lizbon Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Elisabete Malafaia, "Böyle bir hayvanın tüm kaburgalarını bu pozisyonda, orijinal anatomik konumlarını koruyarak bulmak olağan değildir" dedi. Uluslararası araştırma ekibi, dinozorun büyük olasılıkla kalıntıların bulunduğu konumda öldüğünü söyledi.

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince olanlar olduUzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince olanlar oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdıGöğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı
Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izlediCanlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi
Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldıKan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı
Anahtar Kelimeler:
dinozor bilim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kameranın karşısına geçti! Bir anda iç çamaşırını çıkarttı

Kameranın karşısına geçti! Bir anda iç çamaşırını çıkarttı

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

İlginizi Çekebilir

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.