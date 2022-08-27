Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince olanlar oldu

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince olanlar oldu

27.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bali'de yaşanan rahatsız edici bir olay, büyük tepki topladı. Bölgede bulunan adalardan birinden güneşlenmekte olan genç bir kadın turist, bir adamın kendisini kameraya aldığını fark edince aralarında tartışma çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntüler dikkat çekti.

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince olanlar oldu

Endonezya'nın popüler adası Bali'de meydana gelen, ancak tam yeri bilinmeyen olay görenleri şaşkına çevirdi. Bikinili bir turistin sahilde uzanıp güneşlenirken, bir adamın kendisini videoya aldığını fark etmesi üzerine tartışma çıktı.

KÖPÜRDÜ

güneş

Plajda bulunan bir başka kişinin görüntülerini paylaştığı olayda, genç kadının bir adamın kendisinin vidosunu çektiğini fark etmesi üzerine köpürdüğü, kumda duran telefonu aldığı, adamın ise ısrarla telefonunu geri almaya çalıştığı görüldü.

UZLAŞMA SAĞLAMAK İSTEDİ

Genç kadın buna müsaade etmeyince aralarındaki tartışma şiddetlendi ve başka bir adam genç kadına yaklaşarken bir uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ancak görmezden gelindi ve başarılı olamadı.

ARAŞTIRIYORLAR

sunbathe

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Bali Turizm Acentesi de videodan haberdar oldu ve yetkililer, olayın detaylarına ilişkin daha fazla bilgi için halka çağrıda bulundu. Ayrıca, Bali turizminin imajına zarar verebilecek eylemlere karşı farkındalığı artırmak için yerel halkla birlikte çalıştıklarını duyurdular.

'MAHREMİYET İHLALİ'

iStock-1133759785

Bali Eyaleti Turizm Ofisi başkanı Tjok Bagus Pemayun, adamın davranışını kınadı ve izinsiz çekim yapmanın mahremiyet ihlali olarak sınıflandırıldığını söyledi. ''Turistin hatalı olduğu tespit edilirse derhal sınır dışı edilir. Ancak yerel halk olumsuz bir şey yaptıysa Bali turizminin imajını zedelememek için uyarılmalı ve eğitilmelidir.'' diye açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı?
Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştıVajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı
Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...
Anahtar Kelimeler:
bali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

İlginizi Çekebilir

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.