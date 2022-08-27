Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince olanlar oldu

Endonezya'nın popüler adası Bali'de meydana gelen, ancak tam yeri bilinmeyen olay görenleri şaşkına çevirdi. Bikinili bir turistin sahilde uzanıp güneşlenirken, bir adamın kendisini videoya aldığını fark etmesi üzerine tartışma çıktı.

KÖPÜRDÜ

Plajda bulunan bir başka kişinin görüntülerini paylaştığı olayda, genç kadının bir adamın kendisinin vidosunu çektiğini fark etmesi üzerine köpürdüğü, kumda duran telefonu aldığı, adamın ise ısrarla telefonunu geri almaya çalıştığı görüldü.

UZLAŞMA SAĞLAMAK İSTEDİ

Genç kadın buna müsaade etmeyince aralarındaki tartışma şiddetlendi ve başka bir adam genç kadına yaklaşarken bir uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ancak görmezden gelindi ve başarılı olamadı.

ARAŞTIRIYORLAR

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine Bali Turizm Acentesi de videodan haberdar oldu ve yetkililer, olayın detaylarına ilişkin daha fazla bilgi için halka çağrıda bulundu. Ayrıca, Bali turizminin imajına zarar verebilecek eylemlere karşı farkındalığı artırmak için yerel halkla birlikte çalıştıklarını duyurdular.

'MAHREMİYET İHLALİ'

Bali Eyaleti Turizm Ofisi başkanı Tjok Bagus Pemayun, adamın davranışını kınadı ve izinsiz çekim yapmanın mahremiyet ihlali olarak sınıflandırıldığını söyledi. ''Turistin hatalı olduğu tespit edilirse derhal sınır dışı edilir. Ancak yerel halk olumsuz bir şey yaptıysa Bali turizminin imajını zedelememek için uyarılmalı ve eğitilmelidir.'' diye açıkladı.



