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Evinin bahçesini yardıma muhtaç sokak hayvanlarına açtı

04.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de trafik kazasında yaralanan kediden etkilenen Saliha Caklı, 5 yıldır engelli, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına bakıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, trafik kazası geçiren kedinin durumundan etkilenince engelli, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına evinin bahçesini açan Saliha Caklı, kedi ve köpekleri iyileştirip sahiplendirmeye çalışıyor.

Muncurlu köyünde çocukluğundan beri hayvan sevgisiyle büyüyen 28 yaşındaki Caklı, 5 yıl önce bir kedinin trafik kazasında yaralanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Kediyi tedavi ettirip sahiplenen Caklı, yardıma muhtaç sokak hayvanlarına daha fazla destek olmak amacıyla "can dostlara" evinin bahçesini açtı.

Kentte çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan hayvanları tedavi ettirip iyileşmelerini sağlayan Caklı, onları sahiplendirmeye çalışıyor.

Şu anda bahçesinde aralarında engellilerin de olduğu 5'i köpek yaklaşık 45 hayvana özenle bakan Caklı, Düzce Hayvanları Koruma Derneğinde de gönüllü olarak çalışıyor.

- "Bu hayvanlara müdahale etmek, bütün insanların vicdani yükümlülüğü"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde iktisat alanında yüksek lisansını tamamlayan Saliha Caklı, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini fakat dezavantajlılar konusunda daha hassas olduğunu anlarak, şunları söyledi:

"Gönüllü olarak, sokaktaki canlının hayatına nasıl olumlu anlamda etki edebilirim diye düşünerek faaliyetlerime başladım. Zamanla sayımız bu noktaya kadar ulaştı. İhtiyaç sahibi, sokakta hasta veya yaralıyken bulunmuş kedi veya köpek, annelerinden koparılan ya da terk edilen yavrular oluyor, onlara sahip çıkıyoruz." dedi.

Caklı, sahiplendirme konusuna çok önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gerekli tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirmelerini yapmaya gayret ediyoruz. Sahiplendirmelerini yapamadığımız canlıların da kendi evimin bahçesinde bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 40 kedi var, onun haricinde sağlığına kavuşması için burada misafir ettiğim 5 köpeğimiz var. Ailem ilk başlarda biraz mesafeliydi ama zamanla onlar da bu konuda sağ olsunlar en büyük destekçim oldular. Bu bir zorunluluktan dolayı olan bir şey. Sonuçta ihtiyaç sahibi hayvana müdahale etmek, benim kadar bütün insanların vicdani yükümlülüğü diye düşünüyorum."

- "Saliha, hiçbir hayvanı geri çevirmiyor"

Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise Saliha'nın çalışmalarını takdirle izlediklerini ve destek vermeye çalıştıklarını anlattı.

Saliha'nın hiçbir hayvanı geri çevirmediğini dile getiren Altıntaş, "Bu konuda çok becerikli hem de hayvansever bir insan. Bahçesini dezavantajlı hayvanlara açtı. Yaklaşık 3 yıldır hayvanların beslenme, barınma ve tedavi konularında çalışmalar sürdürüyoruz. Ek olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşmalı şekilde okullarda eğitim çalışması yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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