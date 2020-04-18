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Evinin terasında bisiklet sürüp spor yapan kişi drone ile görüntüledi

DÜZCE HABERLERİ  | 18.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Evinin terasında bisiklet sürüp spor yapan kişi drone ile görüntüledi

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyarak evinin terasında bisiklet kullanan ve spor yapan bir kişi, çevrede denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin dronu ile görüntüledi.

Kent merkezinde her gün drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek ekiplere haber veriyor ve ekiplerin o bölgelere gidip müdahale etmesini sağlıyor.

Gün içerisinde belirli saat dilimlerinde uçuşlar yapan ekipler, Kültür Mahallesi'nde bir evin terasında bisiklet kullanan bir kişi görüntüledi.

"Evde Kal" çağrısına uyarak evinin terasında gününü geçiren vatandaşın görüntülerde bisiklet kullanması ve koşu yapması yer alıyor.

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