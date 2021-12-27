Evinizde lezzetli yemekler için mutfağın olmazsa olmazı en iyi tava markası ve modelleri

Neredeyse tüm yemek çeşitlerinde bir tavaya ihtiyaç duyarız. Her ne kadar tümüne ortak olarak tava denilse de aslında hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip. Burada ayırıcı unsur, ürünün hangi materyalden üretildiği, boyutu ve tasarımı. Peki, tava alırken nelere dikkat edilmeli? Satın almadan önce tavayı ne amaçla kullanacağınıza karar vermeniz doğru bir adım olabilir. Mesela krep yapmak için bir tava almak istediğinizde yapışmaz kaplamalı bir ürün tercih etmelisiniz. Şimdi dilerseniz en kaliteli tava markalarına birlikte göz atalım.

1. Tefal Ingenio Tava Seti’nin özellikleri saymakla bitmiyor

En kaliteli tava markası denilince akla ilk gelen markalardan biri, Tefal. Bu nedenle size Tefal İngenio Tava Seti’nden bahsetmek istiyoruz. Set halinde satılan bu modelin içinde 1 adet çıkarılabilir sap ve 2 adet tava mevcut. Tavayı sapından ayırarak hem fırın hem saklama kabı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca yemeğinizi, pişirdiğiniz tavayla da servis edebilirsiniz. Titanyum pro kaplamaya sahip olan tava, yapışmaz yüzeyi sayesinde oldukça kolay temizlenir. Lezzetli yiyeceklerin ortaya çıkmasının sırrı ise thermo-spot teknolojisinde yatar. Gerekli ısıyı ideal bir şekilde ayarlayan bu harika tavayla et mühürlemek bile mümkün.

Çok yönlü tava setiyle tanışmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Uzun ömürlü olsun derseniz

Tava seçimi yaparken ürünün yapışmaz ve çizilmez bir yapıda olup olmadığına mutlaka dikkat etmelisiniz. Kolay çizilen bir tavayı uzun yıllar kullanabilmeniz ne yazık ki imkansız. Bu noktada önerimiz, Karaca Bio Granit Gold Tava-Grill Set. Standart granit yüzeyli tavalara göre çok daha dayanıklı bir yapıya sahip olan tava seti, kolay çizilmez ve leke tutmaz. Rahat temizlenen ürünün pembe renkli tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

Karaca Bio Granit Tava Seti’yle lezzetli yemekler yapmak için bu sayfaya göz atabilirsiniz. Markanın diğer tava modellerini ise buradan inceleyebilirsiniz.

3. Şeflerin elinden düşmeyen tava

Wok tava, şeflerin elinden düşmeyen, yuvarlak tabanlı ve derin bir hacme sahip olan en kullanışlı modellerden biri. Bu tavanın en önemli özelliği ise ısıyı kısa sürede eşit olarak tüm alana yayması ve muhafaza edebilmesi. Lezzetine doyum olmayan et sote yemeğini yapmak için Emsan Wok Tava’yla mutlaka tanışmalısınız. Güçlendirilmiş 3 kat granit kaplama ve alüminyum döküm gövdesi sayesinde mutfağınızda uzun yıllar yerini korur. Üstelik çizilmeye ve yapışmaya karşı da dayanıklı. Zamandan tasarruf etmek isterseniz tavayı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Ürün detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

4. Kızartmalarınız için en iyisi

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Çıtır çıtır patates kızartması yapmak için kaliteli bir tavaya mı ihtiyacınız var? Öyleyse Tramontina Kızartma Tavası’na göz atmadan geçmeyin deriz. Derin bir hacme sahip olan tava, bol yağlı kızartmalarınız için oldukça ideal. 18/10 paslanmaz çelik tavanın yüzeyinde yapışmaz bir kaplama kullanıldığı için tüm yiyeceklerinizi gönül rahatlığıyla pişirebilirsiniz. Tavanın sapı da gövdesi gibi paslanmaz çelik materyale sahip. Zahmetsiz bir temizlik imkanı veren tava, indüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanım için uygun.

Tramontina Kızartma Tavası’nı yakından incelemek için bu linke tıklayabilirsiniz.

5. Modası geçmeyen tava modeli

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Geçmiş yılların tasarımını mutfağınıza taşımak ister misiniz? Öyleyse modası geçmeyen Retro tasarıma sahip olan Karaca Sahan Seti tam size göre. İkili set, nostaljik görünümünün yanı sıra kırmızı ve gold rengiyle oldukça iddialı. Tavanın iç yüzeyi 900 derecelik ısıda pişirilen emaye kaplama tekniği sayesinde parlak bir dokuya sahip. Hijyenik bir kullanım sağlayan tava, parlaklığını uzun yıllar korumaya devam eder. Tavanın sapında ise titanyum kaplama mevcut. Bulaşık makinesinde temizlenebilme özelliği sayesinde elde yıkamak için uğraşmanıza gerek kalmaz.

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6. Waffle yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

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Son zamanların popüler tatlısı waffle yapmak için özel bir makine almanıza gerek yok. "Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Tek ihtiyacınız olan, bir adet Papilla Waffle Tavası. Bu tavayla tatlılarınızı pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Beş farklı bölmeden oluşan tavanın her bölmesi kabartmalı bir tasarıma sahip. Tavanın yapışmaz yüzeyi, kusursuz bir waffle hamuru pişirmenize yardım eder. Tak-çıkar sap tasarımı hem temizlik hem pişirme yönünden kolaylık sağlar. Waffle hamurunu çevirmeye gerek kalmadan çift taraflı pişirmek isterseniz sapını çıkararak tavayı fırına yerleştirmeniz yeterli.

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7. Conpoir Tava ile yaratıcılığınızı konuşturun

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Farklı tasarıma sahip tavalar görsel olarak zengin tarifler hazırlamayı kolaylaştırır. Bunun güzel bir örneği de Conpoir Tava olabilir. 4 ayrı bölmeden oluşan tavada tek seferde mini lahmacundan burgere kadar birçok farklı tarif yapmayı deneyebilirsiniz. Sağlıklı malzemeden üretilen tava, vücudumuz için gerekli olan bazı elementleri içeren özel bir yapıya sahip. Yapışmaz yüzeyi sayesinde kolayca temizlenir. Isı yalıtımlı sap, yanmayı engelleyerek ergonomik bir kullanım sağlar. Böylece tavayı tutmak için ayrıca bir eldiven kullanmanıza gerek kalmaz.

İndüksiyon dahil tüm ocaklarda güvenle kullanabileceğiniz tavanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

8. Çeyiziniz için ThermoAd 3’lü Granit Döküm Tava Seti

"Çeyiz için en iyi tava hangisi?” derseniz ThermoAd 3’lü Granit Döküm Tava Seti’ni tavsiye edebiliriz. Set içinde bulunan her ürün farklı bir boyuta sahip. Böylece tek bir setle mutfaktaki tava ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Tavanın hem iç hem dış yüzeyi granit. Kalınlık ölçüsü ise 4 mm. Tavanın yapışmaz ve yanmaz yapısı sayesinde lezzetli yemekler yapabilir ve kolayca temizleyebilirsiniz. Bazı tavalarda kullanılan malzemeler ne yazık ki sağlığımız için son derece zararlı olabilir. Ancak ThermoAd tava ile içiniz rahat olsun. Bir tür kanserojen madde olan PFOA içermez.

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9. Döküm tavanın lezzetini daha önce tatmadıysanız

Demir döküm tavada pişirilen yemeğin lezzetini daha önce tatmadıysanız çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Döküm tavalarda aklınıza gelen her tarifi deneyebilirsiniz. Ancak özellikle et yemeklerinde harika bir iş çıkarır. Döküm ürünlerde hangi marka tava daha iyi diye merak ediyorsanız ilk olarak aklımıza Lava markası geliyor. Döküm ürünlerindeki başarısı herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle Lava Döküm Tava'ya mutlaka bir şans vermenizi öneriyoruz. 30 cm boyutlarında tasarlanan Lava Döküm Tava, kızartma yemekleri için oldukça ideal görünüyor. Tavanın yüzeyi, dökme demir üzerine 1 kat emaye kaplamadan oluşuyor.

Döküm tava önerimizi yakından incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Çocuklarınız bu tavaya bayılacak

Çocuklara yemeği sevdirmenin en iyi yollarından biri, işin içine biraz eğlence katmak. Siz de çocuğunuzun severek yemek yemesini isterseniz bu tava tavsiyemize bir şans vermelisiniz. Han’s Momma’s Döküm Granit Tava’da lezzetli pankek ve krepler pişirebilirsiniz. Ürün, 7 ayrı bölmeye sahip ve bölmelerin her birinde eğlenceli hayvan figürleri var. Pankeklerin üzerinde oluşan sevimli figürler sayesinde çocuğunuz büyük bir keyifle karnını doyurabilir. Therna non-stick teknolojisiyle üretilen granit kaplama tava, oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Ağır metal ve PFOA içermez. Bu yönüyle çocuklarınız için güvenli bir kullanım imkanı verir.

Döküm granit tavayı buradan inceleyebilirsiniz.

11. Balık sevenleri buraya alalım!

Evde balık pişirmeyi sevmeyenlerdenseniz Kılıç Leydi Balık Tavası’yla kararınızı değiştirebilirsiniz. 38 cm'lik tavada lezzetine doyum olmayan balık menüsü hazırlayabilirsiniz. Özel çevirme kapağı sayesinde balıkları ters yüz yaparak pişirmek oldukça kolay. Kapağı, balığı pişirdikten sonra ısısını korumak amacıyla da kullanabilirsiniz. Uzun sap tasarımı, tavayı rahat bir şekilde kavramanızı sağlar. Her ne kadar balık tavası olarak bilinse de börek yapmak için de oldukça ideal bir ürün. Tavanın yanmaz ve yapışmaz özelliği sayesinde yemeğinizi kusursuz bir şekilde servis edebilirsiniz.

Balık yapmayı keyifli hale getiren tavayı buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

