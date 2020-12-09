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  4. Evinizi temizlemek için kullanabileceğiniz 4 yiyecek

Evinizi temizlemek için kullanabileceğiniz 4 yiyecek

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 09:00 | Son Güncelleme:
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Evinizi temizlemek için kullanabileceğiniz 4 yiyecek

Kimyasal içeren ev temizleme ürünleri, toksiktir ve bu nedenle sağlığımıza zarar verebilirler. Eğer daha güvenlir bir yol arıyorsanız temizlik için mutfağınızdaki yiyeceklerden faydalanabilirsiniz. Nasıl mı?

Mutfaktaki bazı yiyecekleri kullanarak doğal temizlik yapabilirsiniz. Hem eviniz pırıl pırıl olsun hem de kimyasal ürünler kullanarak sağlığınızı tehlikeye atmayın. İşte çok amaçlı kullanıma sahip 4 yiyecek.

MUZ

Meyve sineklerinden kurtulmak için muz kullanabilirsiniz. Kavanozun içine bir muz ve biraz bulaşık sabunu koyun. Kavanozun ağzını kapatmayın. Sadece karton yardımıyla ağız kısmına huni yapın.
Muzun tatlı kokusu sinekleri çekecek, huni ve sabun kavanozdan çıkmalarını zorlaştıracaktır.

PİRİNÇ

Temizlenmesi zor olan şişeler için pirinç, gerçek bir kurtarıcıdır. Zor olan bölgelere ulaşmak için tek yapmanız gereken şey sabunlu suya biraz pirinç eklemek ve şişelerin içine bu karışımı koyup çalkalamak.

LİMON

Mikrodalgayı temizlemek için limon suyu, kabuklar ve su karışımı kullanılabilir. Bir kase içine bu malzemeleri koyun ve kaseyi 3 dakika mikrodalgada ısıtın. Son olarak, mikrodalgayı temiz bir havluyla silin.

GREYFURT

Bir büyük greyfurt ve biraz kaya tuzu, mutfak lavabosunun yeni gibi görünmesini sağlayan doğal temizleyicidir. Greyfurt ikiye bölün ve üstüne tuz serpin. Lavaboyu ıslatın, kalan tuzu dibe serpin ve greyfurtu küvetin etrafına ovalayın.


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