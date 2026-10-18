Evinizi temizlerken gözden kaçırdığınız 10 nokta!

Evi temizlerken genellikle zeminlere, tezgahlara ve göz önünde bulunan eşyalara odaklanıyoruz. Her yerin temizlendiğini düşündüğümüz anda ise bazı küçük detaylar gözümüzden kaçabiliyor.

Üstelik bu alanlar çoğu zaman her gün kullandığımız eşyaların üzerinde veya hemen yanında bulunuyor. İşte ev temizliğinde sık sık unutulan ve kontrol edilmesi gereken 10 nokta...

1. KAPI KOLLARI VE ELEKTRİK DÜĞMELERİ

Gün içinde defalarca dokunduğumuz kapı kolları ve elektrik düğmeleri, temizlik sırasında kolayca unutulabiliyor. Kapının kendisini silsek bile elimizin sürekli temas ettiği bu küçük alanları atlayabiliyoruz. Bu nedenle kapı kollarını ve düğmeleri de düzenli olarak temizlemek gerekiyor.

2. SÜPÜRGELİKLERİN ÜZERİ

Zeminleri süpürüp sildikten sonra temizlik tamamlanmış gibi görünebilir. Ancak duvarla zeminin birleştiği süpürgeliklerin üzerinde ince bir toz tabakası birikebilir. Özellikle mobilyaların arkasında kalan bölümler kolayca gözden kaçıyor.

3. TEZGAH ÜZERİNDEKİ EŞYALARIN ALTI

Mutfak tezgahını silerken kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi veya diğer küçük ev aletlerinin etrafını temizlemekle yetinebiliyoruz. Oysa bu eşyaların altında kahve kalıntıları, kırıntılar ve su lekeleri kalabiliyor. Eşyaları kaldırarak altlarını da silmek daha temiz bir mutfak için önemli.

4. ELEKTRONİK CİHAZLARIN EKRANLARI

Bilgisayar, tablet ve televizyon ekranları açıkken dikkatimizi görüntüye veriyoruz. Ekran kapandığında ise parmak izleri ve tozlar daha belirgin hale geliyor. Elektronik cihazları temizlerken üreticinin önerilerine uygun, ekrana zarar vermeyen bir bez kullanmak gerekiyor.

5. KAPI PERVAZLARI VE YÜKSEK RAFLAR

Temizlik sırasında genellikle göz hizasındaki alanlara ve zeminlere odaklanıyoruz. Kapı pervazlarının üstleri, gardıropların tepeleri ve yüksek raflar ise kolayca unutulabiliyor. Bu alanlarda biriken tozları almak için belirli aralıklarla yukarıdaki yüzeyleri de kontrol etmek gerekiyor.

6. ÇÖP KOVASININ KENDİSİ

Çöp poşetini değiştirmek, çöp kovasının temiz olduğu anlamına gelmiyor. Kovanın tabanında ve kenarlarında sıvı kalıntıları, lekeler ve kir birikebiliyor. Bu nedenle çöp kovasının içini ve dışını da düzenli aralıklarla temizlemek önemli.

7. KOLTUK MİNDERLERİNİN ALTI VE ARALARI

Koltukların görünen yüzeylerini süpürmek çoğu zaman yeterli sanılıyor. Ancak minderlerin arasında ve altında kırıntılar, saçlar ve tozlar birikebiliyor. Minderleri kaldırarak bu alanları da süpürmek, oturma odasının temizliğini tamamlamaya yardımcı oluyor.

8. DUŞ BAŞLIKLARI VE HAVALANDIRMA IZGARALARI

Banyo temizliğinde genellikle lavabo, ayna ve fayanslar ön planda tutuluyor. Duş başlıklarında zamanla kireç birikebilirken havalandırma ızgaralarında toz toplanabiliyor. Bu alanları da belirli aralıklarla kontrol etmek gerekiyor.

9. KALORİFER PETEKLERİNİN İÇ KISIMLARI

Peteklerin dış yüzeyini silmek kolay olsa da ızgaraların arasında ve iç kanallarında biriken tozlar gözden kaçabiliyor. Özellikle ısınma sezonunda peteklerin ulaşılabilen bölümlerini uygun bir fırça veya elektrikli süpürge yardımıyla temizlemek faydalı olabilir. Temizlik öncesinde peteğin soğuk olduğundan emin olmak gerekiyor.

10. TABLO VE AYNALARIN ÜST KENARLARI

Duvarlardaki tablo ve aynaların camını silmek, çerçevelerini de temizlediğimiz anlamına gelmiyor. Özellikle üst kenarlarda ve çerçevelerin köşelerinde toz birikebiliyor. Bu nedenle duvar dekorasyonlarını temizlerken çerçevelerin üst kısımlarını da kontrol etmek gerekiyor.