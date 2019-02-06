Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Göztepe (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. 90 dakika sonunda Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 1-0 yendi.
Yeni Malatyaspor bu sonuçla rövanş öncesinde avantaj yakaladı.
Ev sahibi ekibe Göztepe karşısında galibiyeti getiren golü 44. dakikada devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Barış Alıcı attı.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesinin tarihi henüz açıklanmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Adem’in topuk pasında topla buluşan Bifouma'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
43. dakikada Eren’in ara pasında topla buluşan Barış Alıcı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
İkinci yarı
63. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah kafayla dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı.
79. dakikada serbest vuruştan ceza sahasına gelen ortada Titi'nin kafa vuruşu auta çıktı.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Samet Çiçek xx
Evkur Yeni Malatyaspor; Ertaç Özbir xxx, Murat Yıldırım xx, Adem Büyük xx, Eren Tozlu x (Guilherme dk. 59 xx), Mustafa Akbaş xxx, Sincere xx, Ahmed Ildız xx, Barış Alıcı xxx (Donald dk. 83 ?), Murat Akça xx, Bülent Cevahir xx, Bifouma xx (Aboubakar dk. 71 xx)
Göztepe: Beto xx, Titi xx, Alpaslan xx, Halil x (Yasin dk. 66 x), De Castro xx (Serdar Gürler dk. 46 x), Gourffran xx (Borges dk. 78 x), Poko xx, Gassama xx, Berkan xx, Martins xx, Deniz Kadah xx
Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Halil Akbunar, Alpaslan, Gassama, Yasin (Göztepe), Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)
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