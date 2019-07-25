Malatya tur şansını zora soktu!

Olimpija Ljubljana, 13. dakikada Ante Vukusic ile öne geçti. Temsilcimiz, 20. dakikada Arturo Mina ile eşitliği sağladı. İlk yarı karşılıklı iki golle 1-1 sona erdi.

61. dakikada Donald’ın pasında topla buluşan Bifouma ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti. 66. dakikada kazanılan penaltıyı Jahovic gole çevirdi. 2-1 74. dakikada yapılan ortada boşta kalan topa arka direkte müsait durumda bekleyen Savic dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2 82. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Savic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırladı.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5'inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya'dan 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele edecek olması kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda başlayan maçın rövanşı ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

İlk kez 16 yıl önce UEFA'da İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Malatya kenti, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Olimpija Ljubljana taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde taraftarları bulunmazken, Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 15 bin bilet satılmasıyla tribünler kısmen boş kaldı.