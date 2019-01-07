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Evkur Yeni Malatyaspor; Barış Alıcı, Mustafa Akbaş ve Robin Yalçın'la sözleşme imzaladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 07.01.2019 18:20 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekibi E. Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor’da forma giyen ön libero Robin Yalçın ve son olarak Trabzonspor’da forma giyen defans oyuncusu Mustafa Akbaş ile anlaştı. Yalçın ve Akbaş imzayı atarken, Barış Alıcı’da kampa katıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor; Barış Alıcı, Mustafa Akbaş ve Robin Yalçın'la sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren E. Yeni Malatyaspor’da yönetim, iki oyuncuyla anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, hem takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak hem de ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için listelerinde yer alan isimleri kampa davet etmeye başladı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, transfer komitesi, sportif direktör Ali Ravcı ve teknik direktörü Erol Bulut, Antalya Belek’te sık sık bir araya gelerek, transfer konusunda istişare yapıyor. Gün boyu süren toplantılarla birlikte yönetim, listelerinde yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı kırmızılı kulüp, transfer çalışmaları kapsamında Çaykur Rizespor’da forma giyen 25 yaşındaki ön libero Robin Yalçın ve Trabzonspor’a ayrılan stoper Mustafa Akbaş ile anlaştı. Her iki oyuncuda takımın Antalya’daki kampına giderek, resmi imzayı attı.

Sadık Çiftpınar’ı Fenerbahçe’ye, Khalid Boutaib’i ise Mısır ekibi Zamalek’e satan E. Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor’da forma giyen Robin Yalçın ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar, Robin Yalçın ile 2,5 yıllığına anlaştı.

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Almanya doğumlu olan 1,83 metre boyundaki Robin Yalçın, ön liberoda forma giyiyor. Yan mevki olarak stoper ve sağ bekte oynayabilen Yalçın, orta alanda da görev yapıyor.

Stuttgart, VfB Stuttgart II, VfB Stuttgart U17, VfB Stuttgart U19 ve Çaykur Rizespor’un formasını giyen Robin Yalçın, Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımlarının formalarını giydi.
Süper Lig’de Çaykur Rizespor formasıyla ilk yarıda 15 karşılaşmada görev alan Robin Yalçın, 864 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaşmaya vardığı bir diğer isim ise Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş. Akbaş’ta Antalya’ya giderek, kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Akbaş, imza sonrası kamp çalışmasına dahil oldu.

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Trabzonspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki oyuncu uzun süredir Evkur Yeni Malatyaspor’un listesinde bulunuyordu. Stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyen Mustafa Akbaş, 1461 Trabzon, Kayserispor ve Trabzonspor’un formalarını giydi.

Trabzonspor’da geçen sezon 11 karşılaşmada 936 dakika süre alan Akbaş, bu sezon bordo mavili formayı 4 karşılaşmada giydi ve 360 dakika sahada kaldı. Süper Lig’de 86 karşılaşmaya çıkan Akbaş, son olarak formasını giydiği Trabzonspor ile yollarını ayırdı.

Öte yandan Barış Alıcı da Antalya Belek’teki kamp çalışmalarına dahil oldu. Takım arkadaşlarıyla tanışan Alıcı, çalışmalara başladı.

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