Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut'la yola devam edeceklerini açıkladı!

Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon başarılı bir performans göstererek Spor Toto Süper Lig'i 43 puanla 10. sırada bitirdiklerini hatırlattı.
Yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Ravcı, "Gelecek sezonda başarı grafiğimizi yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Geçen sezon istediğimiz hedefleri gerçekleştirdik. Hocamız takımı çok iyi tanıyor. Teknik direktörümüzle sözleşmemiz zaten devam ediyordu, ücretinde iyileştirme yapıldı. Yeni sezonda teknik direktör Erol Bulut ile yola devam edeceğiz." diye konuştu.
Ravcı, yeni sezona en şekilde hazırlandıklarını anlatarak, güzel bir takım oluşturmak istediklerini kaydetti.
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