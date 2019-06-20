SPOR

Evkur Yeni Malatyaspor Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, Konyaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana’yı renklerine bağladı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Başkan Adil Gevrek’in ofisinde 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Resmi imzanın ardından konuşan Fildişili futbolcu, “Yeni bir serüvene hazır olduğumu düşünüyorum. Yeni Malatyaspor hedeflerime uygun bir kulüp. Teklif geldikten sonra oturduk ve de anlaştık. Umarım burada iyi izler bırakırım” diye konuştu.

Fofana’yı Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da çok istediği öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncu Atiker Konyaspor formasıyla geçen sezon 34 resmi karşılaşamaya çıkarken, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!
Farnolle ile yeniden anlaşıldıFarnolle ile yeniden anlaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Moryke Fofana

En Çok Okunan Haberler

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Flaş transfer 40 milyon Euro'ya bitti

Flaş transfer 40 milyon Euro'ya bitti

Mesajı verdi: Yakında görüşürüz

Mesajı verdi: Yakında görüşürüz

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süper Lig ekibi transferi bitirdi

Süper Lig ekibi transferi bitirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sergen Yalçın resmen açıklandı!

Sergen Yalçın resmen açıklandı!

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi!

Evkur Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı

Farnolle ile yeniden anlaşıldı

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu

Adil Gevrek: Sergen Yalçın, Türkiye’nin en iyi hocalarından birisi

Sergen Yalçın'a övgü

Evkur Yeni Malatyaspor yöneticisi Burak Çakır, transfer için Arjantin'De

Malatya'dan Arjantin'de transfer hamlesi

Evkur Yeni Malatyaspor'da imzalar art arda gelecek

Malatya'da imzalar peş peşe gelecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.