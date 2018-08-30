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Evkur Yeni Malatyaspor Nacer Barazite'nin sözleşmesini feshetti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor, Nacer Barazite'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek yollarını ayırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor Nacer Barazite'nin sözleşmesini feshetti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Nacer Barazite ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Nacer Barazite'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Barazite, geçen sezon 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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