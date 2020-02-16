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  4. Evladını terörün pençesinden kurtaran Gevriye anne büyük sevinç yaşıyor

Evladını terörün pençesinden kurtaran Gevriye anne büyük sevinç yaşıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.02.2020 12:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Ayhan ailesinin, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen kızı, güvenlik güçlerine teslim oldu - Anne Gevriye Ayhan: - "Kızım geldiği için çok sevindim, çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Ayhan ailesinin, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen kızı, polisin çabasıyla teslim oldu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan anne Gevriye Ayhan, yaptığı açıklamada, bir ay önce eyleme katıldığını söyledi.

- Müjdeyi Bakan Soylu'dan aldı

Bugün çadırda eylemdeyken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini cep telefonundan aradığını ifade eden Ayhan, kızının örgütten kaçıp Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediğini belirtti.

Kızıyla bugün veya yarın buluşturulacağını dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Bakanımız bana 'Gözünüz aydın kızınız teslim olmuş.' dedi. Allah ondan razı olsun. Kızım geldiği için çok sevindim, çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler. Allah onlardan razı olsun, Allah devlete zeval vermesin."

Eyleme katılan diğer annelerin de çocuklarına kavuşacağına inandığını dile getiren Ayhan, "Allah bu annelere evlat acısı göstermesin. İnşallah diğer aileler de yakında çocuklarına kavuşur." dedi.

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