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"Evlat Nöbeti Çalıştayı" düzenleme kurulundan Diyarbakır annelerine ziyaret

03.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı Ferdi Dinç: - "17 Ağustos'ta yaptığımız çalıştay gösteriyor ki dünyada ilk kez bir kadın hareketi teröre karşı başarılı olmuştur. Bu da Diyarbakır annelerinin duruşudur, başarısıdır"

DİYARBAKIR (AA) - Medya Platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneğince düzenlenen "Evlat Nöbeti Çalıştayı" düzenleme kurulu üyeleri, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine devam eden Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 4. yılına girdi.

"Evlat Nöbeti Çalıştayı" düzenleme kurulu üyeleri, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara desteklerini iletti.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını üyelere anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

MİSMED Sosyal Medya Derneği Başkanı Ferdi Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "17 Ağustos'ta yaptığımız çalıştay gösteriyor ki dünyada ilk kez bir kadın hareketi teröre karşı başarılı olmuştur. Bu da Diyarbakır annelerinin duruşudur, başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret edip dertlerini dinlediklerini söyledi.

"Annelerimize daha fazla katkı sağlayabilecek çalışmalarda bulunmayı ümit ediyorum. Bize bu cesareti veren, burada olmamızın en büyük sebeplerinden olan Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." diyen Palabıyık, çalıştaya katılan ekiple annelerin yanında olmanın, onları ziyaret etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Medya Platformu Başkanı Ahmet Durkaya da 4. yılına giren evlat nöbetinde anneleri yalnız bırakmamak için ziyarete geldiklerini aktardı.

Annelerin mücadelesini dinlediklerini ifade eden Durkaya, "Evladını kaybetmiş, evladını bekleyen annelerin acısını paylaşmaya çalıştık. Bizim için annelik kutsal bir makam. Nerede bir sıkıntı, dert, mazlum, mağdur varsa onların yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:43
Öğle
12:24
İkindi
16:01
Akşam
18:54
Yatsı
20:13

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cumartesi

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Yenisehir
Melih Eczanesi
Yenisehir
İdil Eczanesi
Baglar
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