Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'den HDP ile terör örgütü PKK'ya tepki

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 410'uncu gününe girdi.

2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, eylemlerinde ikinci yıla girdiklerini, HDP'nin önünde özgür iradeleri ile oturduklarını söyledi.

Bugüne kadar oğlunun sağ mı ölü mü olduğunu dahi bilmediğini ifade eden Biçer, "13 Ekim'de terör örgütü PKK'ya yakın bir haber sitesinde oğluma ait video paylaşıldı. Oğlumun silah zoru ve baskı altında o şekilde konuştuğunu çok iyi biliyorum. Çünkü susuzluktan ağzı kurumuş, tükürüğü ile ağzını ıslatarak konuşuyordu. Sabit bakarak konuşamıyordu." dedi.

Oğlunun adının Mustafa, doğum yerinin Manisa olduğunu belirten Biçer, "Vatansever bir aile olduğumuz doğrudur. Siyasi görüşümü kimse sorgulayamaz. Çocuğum 10 aylık olana kadar Manisa'da 6 yaşına kadar da Antalya'da yaşadı. Daha sonra ise Diyarbakır'da yaşadık. Türklerden iyilik ve dostluktan başka hiçbir zarar görmedim. Ne evim yandı ne de sera işi yaptım." diye konuştu.