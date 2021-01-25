Evlat nöbetindeki baba Diyarbakır annelerinin yaşadıklarını kitaplaştırdı

DİYARBAKIR (AA) - Dağa götürülen oğlu için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Altıntaş, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin yaşadıklarını kitaplaştırdı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 511'inci gününde sürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen oğluna kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdüren baba Altıntaş, aileler olarak çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını, HDP önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

Ailelerin yağmur, çamur, kar, kış demeden sürdürdükleri oturma eyleminde yaşadıklarını kaleme aldığı 176 sayfalık bir kitap hazırladığını ifade eden Altıntaş, "Buradaki anne ve babalara atılan iftiralar var. Çocuklarımızı nasıl kaçırdıklarını somut örnek ve belgelerle aktarmak için bu kitabı yazmaya gereksinim duydum. Kitapta çocuklar hangi metotlarla, nasıl kandırılıyor, anlattım." diye konuştu.

Altıntaş, bu kitapla ülkenin gençleri ile anne ve babaları bir nebze de olsa tehlikelere karşı aydınlatmayı amaçladığını anlatarak kararlı mücadelelerini yazdığı kitapta anlattığını belirtti.