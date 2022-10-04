''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

''Kocamla evlenene kadar sevişmedim'' itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen dünyaca ünlü büyük beden manken Ashley Graham, yaklaşık 20 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı transparan tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah bir tül tulum tercih eden Graham, topuklu botlarıyla büyük beğeni topladı.

Ashley Graham, geçmişte çok yanlış ilişkiler kurduğunu, bütün partnerleriyle yattığını anlatmıştı.

Bu nedenle psikolojik olarak zor süreçlerden geçen büyük beden model, annesinin ''Böyle giderse ya kiliseye gideceksin ya da rehabilitasyona'' sözleri sonrası yeni kararlar aldı.

2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturan Graham, kocasıyla evlenene kadar sevişmediğini, Ervin'in bu duruma saygı duyduğunu itiraf etmişti.

Şimdilerde üç çocuk sahibi olan Ashley Graham, aynı zamanda dünyada ses getiren beden olumlama hareketinin de öncülerinden.

Kilolarıyla barışık olduğunu belirten Graham, Instagram hesabından sık sık çıplak fotoğraflarını paylaşıyor.

Graham'ın pozlarına dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağıyor.



