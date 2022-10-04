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''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

04.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozları ve çarpıcı itiraflarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden dünyaca ünlü model Ashley Graham, Instagram hesabından paylaştığı transparan kıyafetli pozlarıyla, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Graham, siyah iç gösteren stiliyle yine nefes kesti.

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

''Kocamla evlenene kadar sevişmedim'' itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen dünyaca ünlü büyük beden manken Ashley Graham, yaklaşık 20 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı transparan tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah bir tül tulum tercih eden Graham, topuklu botlarıyla büyük beğeni topladı.

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla olay oldu

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla olay oldu

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla olay oldu

Ashley Graham, geçmişte çok yanlış ilişkiler kurduğunu, bütün partnerleriyle yattığını anlatmıştı.

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

Bu nedenle psikolojik olarak zor süreçlerden geçen büyük beden model, annesinin ''Böyle giderse ya kiliseye gideceksin ya da rehabilitasyona'' sözleri sonrası yeni kararlar aldı.

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturan Graham, kocasıyla evlenene kadar sevişmediğini, Ervin'in bu duruma saygı duyduğunu itiraf etmişti.

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

Şimdilerde üç çocuk sahibi olan Ashley Graham, aynı zamanda dünyada ses getiren beden olumlama hareketinin de öncülerinden.

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

Kilolarıyla barışık olduğunu belirten Graham, Instagram hesabından sık sık çıplak fotoğraflarını paylaşıyor.

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

Graham'ın pozlarına dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağıyor.

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı

''Evlenene kadar sevişmedim'' demişti! Ashley Graham iç gösteren tulumuyla şov yaptı


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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham magazin
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