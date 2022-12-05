Evlenmek isterken 131 bin lira dolandırıldı

Aydıncık ilçesine bağlı Dereçiftlik köyünde ikamet eden Ü.S., iddiaya göre Ankara’da evlilik için irtibata geçtiği yabancı uyruklu kadını, kardeşi ile birlikte köyüne getirdi. Evlilik vaadiyle Ü.S.’den 45 bin lira başlık parası istenirken, 86 bin liralık da sözde geline 3 adet bilezik, 3 adet yüzük, bir çift küpe, bir adet kolyeden oluşan ziynet eşyası ve cep telefonu alındı.

Bir süre sonra sözde gelinin kardeşi olarak tanıttığı adamla araca binerek köyden kaçtığını gören ve dolandırıldığını anlayan Ü.S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ü.S.’nin durumu bildirmesi üzerine Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi aynı gün içerisinde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde dolandırılan Ü.S.’ye ait ziynet eşyaları, cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüpheli şahısların daha önce de Sivas’ın Şarkışla ilçesinde benzer bir dolandırıcılık olayına karıştığı ve arandıkları öğrenildi.



