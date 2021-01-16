Evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Antalya'da, evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan T.Y, A.B, S.T, K.Ö. ve C.C. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kadın zanlıların, dikkati çekmemek için hırsızlık yapacakları bölgeye göre giyindikleri öğrenildi.

Y.E'nin, Demre ilçesindeki evinden 8 Ocak'ta 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 5 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların evlerindeki aramada yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 9 bin 930 lira ele geçirilmişti.

