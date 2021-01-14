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Evleri yanan aileye AK Parti İlçe yönetiminden acil destek ziyareti

14.01.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde İsmail Durmuş Şener ve Serpil Şener’e ait tek katlı prefabrik ev tamamen yandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde İsmail Durmuş Şener ve Serpil Şener’e ait tek katlı prefabrik ev tamamen yandı. Yangında Şener ailesi ve 7 yaşındaki çocukları yara almadan kurtuldu. Yangını duyar duymaz olay yerine giden AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçe yönetimi üyeleri ve AK Parti kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi ailenin ilk ihtiyaçları için seferber oldu.

Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik Şener ailesinin kullanılamaz hale gelen evleri için ilk destek AK Parti Marmaris İlçe yönetiminden geldi. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan aileye yakınları sahip çıkarken, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, "Haberi alır almaz hemen ailenin yanına geldik, kalacak yerleri yok ise temin edebileceğimizi belirttik. Ama yakınlarının yanında kalmak istediler. 7 yaşındaki öğrenci olan oğullarının eğitim gördüğü tableti ve kitapları yangında kül olmuştu. Tablet ve okul ihtiyaçlarını belirledik ve temin ettik. Ailenin yanmış evinin kalıntıları kaldırılır kaldırılmaz, yeniden ev yapılması için hem Partimiz hem de vatandaşlarımız olarak destek vermeye devam edeceğiz. Gerekirse evlerini biz yaptıracağız" dedi.
Ak Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ‘’ acılı ailemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk ilk etapta acil olan ihtiyaçlarını karşıladık. Aile yeni evlerine kavuşana kadar yanlarında olacağız ‘’ diye konuştu.
Olay yerine gün içinde iki ziyaret gerçekleştiren AK Parti İlçe Yönetimi ve İlçe Teşkilatı tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız gereken ne ise elimizden geleni yapacağız diye belirtti.

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