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Evlerini satıp tekne kiralayarak denize açılan çift 6 yıldır "mavi dünya"da yaşıyor

14.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Denizi çok seven, emekli olduktan sonra Bandırma'daki evlerini satan Hükümsür ve Zümrüt Canarslan çifti, 10 yıllığına kiraladıkları tekneyle koy koy geziyor - Hükümsür Canarslan: - "Tabii her denizcinin olduğu gibi bizim de hayalimiz okyanus seyahati yapabilmek. En azından Kanarya Adaları'na gitmek istiyoruz"

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki evlerini satıp tekne kiralayan 30 yıllık evli çift, yaz kış denizlerde yaşıyor.

Bandırma Belediyesinden 6 yıl önce emekliye ayrılan Hükümsür Canarslan (55), eşi Zümrüt Canarslan (50) ile teknede yaşamaya karar verdi.

Evlerini satan çift, 10 yıllığına kiraladıkları "Baray" isimli 1989 model tekneyle 6 senedir denizi mesken tuttu.

Alt katında yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet bölümleri bulunan tekne ile çoğunlukla Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresindeki koylarda hayatını sürdüren çift, çocuklarını görmek için Bandırma'ya geldi.

Hükümsür Canarslan, AA muhabirine, teknede normal bir ev standartlarında yaşadıklarını söyledi.

Bandırma'da iki kızlarının bulunduğunu belirten Canarslan, şöyle devam etti:

"Bu kışı Bandırma'da geçireceğiz, nisana kadar buradayız. Güzel bölgemizde, doğanın içinde yaşıyoruz. Yunan adalarını ziyaret ediyoruz. Tabii her denizcinin olduğu gibi bizim de hayalimiz okyanus seyahati yapabilmek. En azından Kanarya Adaları'na gitmek istiyoruz. Bunun için ekonomik düzeyde rahatlamamız gerekiyor. Hayal olarak kalıyor ama inşallah yapabiliriz."

- "Mavi dünyamızda çok mutluyuz"

Zümrüt Canarslan da denizde yaşamaktan mutlu olduklarını vurguladı.

Eşinin profesyonel kaptan, kendisinin de amatör denizci belgesi bulunduğunu anlatan Canarslan, "12 metrelik teknenin içinde mavi dünyamızda çok mutluyuz. Belgemle de kendi teknemi kullanabiliyorum." dedi.

Kara insanı olmadıklarını dile getiren Canarslan, denizle iç içe olmak için teknede yaşamayı seçtiklerini belirtti.

Teknede yaşamanın ev hayatından farklı olmadığını ifade eden Canarslan, "Mutfağımızda yemeğimizi yapıyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Teknenin bakımını yapıyoruz. 6 yıldır deniz insanı olduğumuzu kanıtlamış olduk. Karadeniz hariç Türkiye'nin denize kenarı olan her yerini karış karış gezdik. Yaşadığımız coğrafya da çok güzel. Hep okyanus hayallerimiz var. Biz teknemizde küçük ama çok mutlu yaşıyoruz. Özgürüz çünkü her yer bizim." diye konuştu.

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