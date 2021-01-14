Evlerini satıp tekne kiralayarak denize açılan çift 6 yıldır "mavi dünya"da yaşıyor

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki evlerini satıp tekne kiralayan 30 yıllık evli çift, yaz kış denizlerde yaşıyor.

Bandırma Belediyesinden 6 yıl önce emekliye ayrılan Hükümsür Canarslan (55), eşi Zümrüt Canarslan (50) ile teknede yaşamaya karar verdi.

Evlerini satan çift, 10 yıllığına kiraladıkları "Baray" isimli 1989 model tekneyle 6 senedir denizi mesken tuttu.

Alt katında yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet bölümleri bulunan tekne ile çoğunlukla Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresindeki koylarda hayatını sürdüren çift, çocuklarını görmek için Bandırma'ya geldi.

Hükümsür Canarslan, AA muhabirine, teknede normal bir ev standartlarında yaşadıklarını söyledi.

Bandırma'da iki kızlarının bulunduğunu belirten Canarslan, şöyle devam etti:

"Bu kışı Bandırma'da geçireceğiz, nisana kadar buradayız. Güzel bölgemizde, doğanın içinde yaşıyoruz. Yunan adalarını ziyaret ediyoruz. Tabii her denizcinin olduğu gibi bizim de hayalimiz okyanus seyahati yapabilmek. En azından Kanarya Adaları'na gitmek istiyoruz. Bunun için ekonomik düzeyde rahatlamamız gerekiyor. Hayal olarak kalıyor ama inşallah yapabiliriz."