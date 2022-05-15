Evlerinin çatı katında Hint keneviri yetiştiren baba ve oğlu tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evlerinin çatı katında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Hani İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı çalışma sonucu ilçenin Merkez Mahallesi'nde bulunan evin çatısında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerince söz konusu adreste yapılan aramada, evin çatı kısmında ekili 18 kök Hint keneviri, çatı merdiveninde alüminyum tencere içerisinde saklı 2,7 kilogram esrar, evin eklentilerinde siyah çöp poşeti içerisinde 295 gram esrar ve kapaklı dolap içerisinde parça parça yaklaşık 18 gram esrar ele geçirildi.

Evde yaşadığı tespit edilen C.A. ve oğlu V.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen baba ve oğlu, cezaevine gönderildi.



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