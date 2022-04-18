MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evli erkekle ilişki yaşadığını itiraf etmişti! Oyuncu Algı Eke Adana'dan pozunu paylaştı

Evli erkekle ilişki yaşadığını itiraf etmişti! Oyuncu Algı Eke Adana'dan pozunu paylaştı

18.04.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galip Derviş, Hayat Sevince Güzel, Kedi Özledi ve Nasipse Olur gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Algı Eke, geçtiğimiz dönemde yasak ilişki itirafı ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu bu kez Adana'dan bir paylaşımda bulundu.

Evli erkekle ilişki yaşadığını itiraf etmişti! Oyuncu Algı Eke Adana'dan pozunu paylaştı

Engin Günaydın ile başrollerinde yer aldığı Galip Derviş dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Algı Eke, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce yasak aşk yaşadığını itiraf eden Eke'den bu kez Adana pozu geldi.

ADANA'DAN PAYLAŞTI

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşulan ünlü oyuncu Algı Eke, bu kez Adana'ya gitti. Eke, yaptığı paylaşıma ise "Adanalarca" notunu düştü.

11asdfrsedrfg

36 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında evlendiği İnan Ulaş Torun ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı.

5c908f7061361f0f3047ecff

YASAK AŞK İTİRAFI AĞIZLARI AÇIK BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde Zeynep Ocak’ın YouTube’da yayınlanan programına konuk olan oyuncunun yasak aşk itirafı ise ağızları açık bırakmıştı.

3224749_f2ea8140c6b2d953aa3e43b702cf9ad4_640x640

"İĞRENÇ BİR ŞEYDİ"

Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Algı Eke, “Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?” sorusuna “Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım. Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey." yanıtını vermişti.

algi

Eke, ayrıca "Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim." diyerek eklemişti.

1200x627-hizmetcilerin-atiyesi-algi-eke-estetiksiz-haliyle-soke-etti-1584806554147

algieke157991199960091f54dff71

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bekaret sorusu gündem oldu! "Kocam sürekli yüzüme vuruyor"Bekaret sorusu gündem oldu! "Kocam sürekli yüzüme vuruyor"
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam değişik hareketler yapıyor! 3 saniyede bitiyor"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam değişik hareketler yapıyor! 3 saniyede bitiyor"
Squat şov yaptı! Saniye saniye kaydettiSquat şov yaptı! Saniye saniye kaydetti
Anahtar Kelimeler:
Adana Algı Eke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Özel hayat itirafları olay oldu! "Seks düşkünü değilim"

Özel hayat itirafları olay oldu! "Seks düşkünü değilim"

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Çok kızdı! "Hadi ben devletin yalakasıyım"

Çok kızdı! "Hadi ben devletin yalakasıyım"

İlginizi Çekebilir

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.