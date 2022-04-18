Evli erkekle ilişki yaşadığını itiraf etmişti! Oyuncu Algı Eke Adana'dan pozunu paylaştı

Engin Günaydın ile başrollerinde yer aldığı Galip Derviş dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Algı Eke, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce yasak aşk yaşadığını itiraf eden Eke'den bu kez Adana pozu geldi.

ADANA'DAN PAYLAŞTI

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşulan ünlü oyuncu Algı Eke, bu kez Adana'ya gitti. Eke, yaptığı paylaşıma ise "Adanalarca" notunu düştü.

36 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında evlendiği İnan Ulaş Torun ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı.

YASAK AŞK İTİRAFI AĞIZLARI AÇIK BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde Zeynep Ocak’ın YouTube’da yayınlanan programına konuk olan oyuncunun yasak aşk itirafı ise ağızları açık bırakmıştı.

"İĞRENÇ BİR ŞEYDİ"

Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Algı Eke, “Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?” sorusuna “Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım. Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey." yanıtını vermişti.

Eke, ayrıca "Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim." diyerek eklemişti.





