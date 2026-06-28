Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı: "O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız"

Türk sinemasının usta sanatçısı Kadir İnanır Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde kürsüye ilk olarak Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural çıktı. Kural'ın sözleri törende duygu dolu anlar yaşattı. Jülide Kural zaman zaman konuşmakta zorluk çekerken şu ifadeleri kullandı:

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ...

"Şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Asıl duygum bu. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum.

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Bir aktörün sevdiği mesleğini nasıl inşa ettiğini izlemek benim için çok özel bir deneyimdi. Bir yandan da biliyorsunuz ki Kadir İnanır bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır. Aslında o, halktır. Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Arap'tır ve tabii Kürt'tür."

Jülide Kural gözyaşlarını tutamadığı anlarda Kadir İnanır'ın vasiyetini de açıklayarak "Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine; 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız' der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur, bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka" dedi.