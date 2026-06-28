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Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı: "O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız"

Kadir İnanır’ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma töreninde konuşma yaptı. Zaman zaman konuşmakta güçlük çeken Jülide Kural hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın vasiyetini de açıkladı.

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı: "O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız"

Türk sinemasının usta sanatçısı Kadir İnanır Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde kürsüye ilk olarak Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural çıktı. Kural'ın sözleri törende duygu dolu anlar yaşattı. Jülide Kural zaman zaman konuşmakta zorluk çekerken şu ifadeleri kullandı:

Jülide Kural Kadir İnanır ın vasiyetini açıkladı: "O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız" 1

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ...

"Şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Asıl duygum bu. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum.

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Jülide Kural Kadir İnanır ın vasiyetini açıkladı: "O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız" 2

Bir aktörün sevdiği mesleğini nasıl inşa ettiğini izlemek benim için çok özel bir deneyimdi. Bir yandan da biliyorsunuz ki Kadir İnanır bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır. Aslında o, halktır. Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Arap'tır ve tabii Kürt'tür."

Jülide Kural Kadir İnanır ın vasiyetini açıkladı: "O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız" 3

Jülide Kural gözyaşlarını tutamadığı anlarda Kadir İnanır'ın vasiyetini de açıklayarak "Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine; 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız' der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur, bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka" dedi.

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Jülide Kural Kadir İnanır
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