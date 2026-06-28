Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Panama karşısında farkı ikiye çıkaran İngiltere'de Harry Kane, attığı golle Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 11'e yükseltti ve Gary Lineker'i geride bırakarak ülkesinin bu organizasyondaki en golcü futbolcusu unvanını ele geçirdi.

BELLINGHAM KİLİDİ AÇTI

2026 Dünya Kupası L Grubu son hafta maçında İngiltere, Panama karşısında aradığı golü duran toptan buldu. Jude Bellingham, korner organizasyonu sonrası fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi ve maçın kilidini açan isim oldu.

KANE TARİHE GEÇTİ

İngiltere'nin ikinci golü ise Harry Kane'den geldi. Yıldız santrfor, attığı golle yalnızca takımını rahatlatmakla kalmadı, İngiliz futbol tarihine de adını bir kez daha yazdırdı.

LINEKER'İ GERİDE BIRAKTI

Kane, Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 11'e yükselterek uzun yıllardır zirvede bulunan Gary Lineker'i (10) geride bıraktı ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Tecrübeli forvet, rekorunu geliştirme şansını da sürdürdü.