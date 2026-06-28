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Kadir İnanır'ın cenaze töreninde İlyas Salman ile fotoğraf çektirme yarışı

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın cenaze törenine yakın arkadaşı İlyas Salman da katıldı. Cenaze töreni sırasında ise vatandaşlar İlyas Salman'la fotoğraf çektirmek için sıra girdi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi.

Kadir İnanır ın cenaze töreninde İlyas Salman ile fotoğraf çektirme yarışı 1

İLYAS SALMAN İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞINA GİRDİLER

Cami avlusu, son görevini yerine getirmek isteyen sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda isimle doldu.
Kadir İnanır ın cenaze töreninde İlyas Salman ile fotoğraf çektirme yarışı 2
İnanır'ın cenaze töreninde, bazı vatandaşlar İlyas Salman ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

İnanır'ın tabutunu öptükten sonra gözyaşlarına boğulan Salman ise fotoğraf istekleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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