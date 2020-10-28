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  4. Evli kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olmuştu! Cem Özer eşiyle el ele

Evli kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olmuştu! Cem Özer eşiyle el ele

28.10.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Evli kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olmuştu! Cem Özer eşiyle el ele

Oyuncu ve sunucu Cem Özer, eşi Pınar Dura ve oğlu Osman Nejat ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. Özer karısının elini bir an olsun bırakmadı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ifşa olayı ile bir anda gündeme bomba gibi düşen Cem Özer, yaşanan olay sonrasında ilk kez eşi Pınar Dura ve oğlu Osman Nejat ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

AİLECE MUTLULUK POZU VERDİLER

CEM OZER (2)

Yaşadıkları o zor günleri geride bırakan çift, el ele mağazaları dolaştı. İkiliye Cem Özer'in, Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat da eşlik etti.

Ailesiyle birlikte alışveriş yapan Cem Özer, soruları yanıtsız bırakırken, neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekti.

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