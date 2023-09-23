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  4. Evliliğinde kriz olduğu konuşuluyordu! Bengü iddialara son noktayı koydu

Evliliğinde kriz olduğu konuşuluyordu! Bengü iddialara son noktayı koydu

23.09.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Bengü ile Selim Selimoğlu, ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcıdan boşanma haberlerini yalanlayan paylaşım gecikmedi. Bengü çıkan tüm iddialara son noktayı koydu.

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Bengü iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Bengü ile Selim Selimoğlu'nun bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Bengü ile Selim Selimoğlu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaştığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz gün verdiği konserde ‘Ağla Kalbim’ şarkısını seslendirdiği esnada gözyaşlarına hakim olamayan Bengü’nün evliliğinde yaşadığı problemler nedeniyle üzgün olduğu ileri sürüldü.

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Eşi Selim Selimoğlu’nun kendisini Instagram’dan takipten çıkması ise bu iddiaları güçlendirdi. Boşanma haberleriyle gündeme gelen Bengü, sessizliğini bozdu ve ayrılık yönündeki iddialara paylaştığı fotoğraflarla cevap verdi.

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Instagram’dan eşini çektiği bir kareye yer veren şarkıcı “Beni görmeden konsere gitme dedi” notunu düştü ve fotoğrafa hem kalp hem de nazar boncuğu emojisi ekledi.

Ardından ise eşi ve oğlunun yan yana karesini paylaşarak söylentilere nokta koydu.

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