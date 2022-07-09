Evliyken bir kadınla videosu ifşa olmuştu! Mahsun Kırmızıgül her ay 80 bin lira nafaka dışında benzin parasını bile veriyor

Türkücü Mahsun Kırmızıgül evliyken bir kadınlar birlikte oldu ve bu ilişkiye dair bir video da ifşa edildi. 2016'da avukat Ece Binay ile evlenen Kırmızgül'ün evliliği ise tek celsede bitti.

Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'a boşanırken servet ödediği ortaya çıktı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısında bu boşanmanın detaylarını şöyle anlattı:

BENZİN PARASINA KADAR ÖDÜYOR

"Şimdi aşağıda sıralayacağım boşanma tazminatını okuyunca eminim siz de aynı şeyi düşüneceksiniz. Kırmızıgül, Binay'a tam 3 milyon dolar (Güncel kurla yaklaşık 52 milyon lira) tazminat vermiş.

Ayrıca oturdukları villayı ve altındaki lüks cipi de eşine bırakmış. Daha bitmedi! Her ay 80 bin lira da nafaka verecekmiş. Bunlar yetmezmiş gibi verdiği lüks cipin 5 yıl boyunca benzin parasını da ödeyecekmiş. Her şey bir tarafa boşanma tazminatı olarak benzin parası alanı da ilk kez duyuyorum."



