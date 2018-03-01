Evrim Akın: Terliğimi başkası giyerse çöpe atarım

Evrim Akın, bavulunda hep duş terliği bulundurduğu nu, kendi evi hariç hiçbir yerde yalın ayak yere basamadığını, otel terliği bile kullanamadığını söyledi: “Kulisimde de kendime ait terliklerim vardır. Eğer bir başkası terliğimi giyerse ben onu bir daha asla giyemem, çöpe atarım. Herkesin bazı hassasiyetleri vardır, benimki de bu.”

-‘Tırşik’te iddialıyım

Evrim Akın, “İddialı olduğunuz bir yemek var mı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Tırşik. Bir Doğu Anadolu yemeğidir. Türlü de denir, güveçte pişer. İçine her şeyi atabilirsin. Ben bezelye bile atıyorum. Çok da seviliyor, haftada bir gün mutlaka pişer evimde. Arkadaşlarım, dostlarım gelir yer. Arnavutciğerini de güzel yaparım.

-Yorumlar keyfimi kaçırdı

Sunucu, sosyal medyada artık özel paylaşımlar yapmadığını açıkladı: “Önceden yapıyordum. Apır sapır yorumlar keyfimi kaçırmaya başladı. O yüzden artık sadece iş paylaşıyorum.”

-Kardeşimin telefonunda ‘biraderim’ diye kayıtlıyım

Evrim Akın, bir ara saçlarını çok kısa kestirdiğini anlattı: “Kısa saç çok rahat. Saçlarımı bir ara bayağı kısalttım, erkek gibi. Annem eve gelip ilk gördüğünde ‘Bu ne!’ demişti. Kardeşimin telefonunda hâlâ ‘biraderim’ diye kayıtlıyım. Hatta anneme ‘Ne kadar ayıp etti, o saçlarını uzatsa ben ona kız kardeşim mi yazacağım’ dedim. ‘Doğru diyorsun, düzelt onu oğlum’ dedi ama hâlâ düzeltmedi.”